شكرا لقرائتكم خبر عن حصل خير.. محمد الشناوي يصالح علي معلول بعد مباراة المقاولون "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، إلى علي معلول ظهير أيسر الفريق، بعد نهاية مباراة الأهلي والمقاولون العرب، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وقام الشناوي بمصالحة معلول عقب نهاية اللقاء بعد انفعاله على اللاعب التونسي خلال أحداث المباراة، وخرجا سوياً من أرض الملعب.

ونجح فريق الاهلي في تحطيم "جدار" المقاولون العرب بالفوز عليه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي ، صلاح محسن ومحمد شريف، ونجح الاهلي في "تفتيت وتحطيم" جدار المقاولون العرب الذي تماسك ما يقرب من 78 دقيقة قبل أن ينهار أمام الهجوم الأحمر المتواصل .

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة جمعهم من 22 مباراة ،فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع عشر.

جاء تشكيل الاهلى للمباراة كالتالى:محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي : حسن شاهين وأمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي ومحمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي ولويس إدواردو و محمد حمدي زكي.