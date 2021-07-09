شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لو هاجمنا الأهلي كنا هنشيل كتير.. ومبارياتنا المتبقية صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، الشكر للاعبيه بعد انتهاء مباراة الأهلى فى الدورى والتى انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

وقال المشرف على الكرة فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إن وجهة نظر الجهاز الفنى للفريق كانت الدفاع وغلق المساحات أمام الأهلى، لافتا إلى أن المقاولون لو هاجم الأهلى وفتح خطوطه "كان هيشيل أهداف كتير".

وتابع أن موقف المقاولون العرب فى جدول الدورى حاليا صعب ومقلق، مضيفا أن المباريات المتبقية فى الدورى غاية فى الصعوبة وسيسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز.

ونجح فريق الاهلي في تحطيم "جدار" المقاولون العرب بالفوز عليه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي ، صلاح محسن ومحمد شريف، ونجح الاهلي في "تفتيت وتحطيم" جدار المقاولون العرب الذي تماسك ما يقرب من 78 دقيقة قبل أن ينهار أمام الهجوم الأحمر المتواصل .

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة جمعهم من 22 مباراة ،فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع عشر.

جاء تشكيل الاهلى للمباراة كالتالى:محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي : حسن شاهين وأمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي ومحمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي ولويس إدواردو و محمد حمدي زكي.