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شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 مباريتان ضمن مؤجلات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث الإنتاج الحربى نظيرة بيراميدز بينما التقى الأهلى مع المقاولون العرب.
الأهلي يُحطّم "جدار" المقاولون بثنائية صلاح وشريف
نجح فريق الاهلي في تحطيم "جدار" المقاولون العرب بالفوز عليه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
بيراميدز يتعادل 2 / 2 أمام الإنتاج الحربى في الدورى.. "فيديو"
واصل فريق بيراميدز نتائجه المهزوزة وتعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.