نتائج مباريات اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 بالدورى المصرى

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 مباراتان ضمن مؤجلات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث الإنتاج الحربى نظيرة بيراميدز بينما التقى الاهلى مع المقاولون العرب.

الأهلي يُحطّم "جدار" المقاولون بثنائية صلاح وشريف

نجح فريق الاهلي في تحطيم "جدار" المقاولون العرب بالفوز عليه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.