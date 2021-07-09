شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.. الزمالك يواصل التصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب إقامة مباراتين اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 مباراتان ضمن مؤجلات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث الإنتاج الحربى نظيرة بيراميدز بينما التقى الاهلى مع المقاولون العرب .

الأهلي يُحطّم "جدار" المقاولون بثنائية صلاح وشريف

نجح فريق الاهلي في تحطيم "جدار" المقاولون العرب بالفوز عليه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز. واصل فريق بيراميدز نتائجه المهزوزة وتعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يأتى فى المركز الثانى الاهلى برصيد 48 نقطة، وفى المركز الثالث المصرى البورسعيدى برصيد 43 نقطة، وفى المركز الرابع الاتحاد السكندرى برصيد 41 نقطة.