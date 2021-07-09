شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلى والمقاولون العرب فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2/0، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ22 لبطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى أقيمت على استاد بتروسبورت.

جاء هدفين اللقاء عن طريق اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 75، ثم أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 92 قبل انتهاء المباراة.

ورفع رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 48 نقطة فى المركز الثانى، ويضيق الخناق على غريمه التقليدي نادي الزمالك، الذي يتصدر برصيد 61 نقطة.