شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز.. أحمد ياسر ريان يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 مباراتان ضمن مؤجلات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث الإنتاج الحربى نظيرة بيراميدز بينما التقى الاهلى مع المقاولون العرب.

الأهلي يُحطّم "جدار" المقاولون بثنائية صلاح وشريف

نجح فريق الاهلي في تحطيم "جدار" المقاولون العرب بالفوز عليه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز. واصل فريق بيراميدز نتائجه المهزوزة وتعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز

تصدر أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا، ترتيب هدافى الدورى المصرىبرصيد 15 هدفا وفى المركز الثانى محمد شريف مهاجم الاهلى برصيد 12 هدف وجاء المغربي أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، في المركز الثالث برصيد 12 هدفا، بينما احتل عمر كمال لاعب المصري المركزالرابع برصيد 11 هدفا.