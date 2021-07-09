شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: تغييرات موسيمانى وراء الفوز أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 26 في بطولة الدوري الممتاز.

‏وقال قمصان: "المباراة كانت صعبة وتوقعنا طريقة لعب المقاولون بسبب صعوبة موقفهم ‏في جدول المسابقة.. المنافس كان يبحث عن نتيجة إيجابية، ولكن في الشوط الثاني كان ‏هناك أفضلية للأهلي مع تغييرات بيتسو موسيماني المدير الفني، التي عززت الشق الهجومي ومنحت ‏الفريق الأفضلية".‏

وأشار المدرب المساعد إلى أن اللاعبين تعاملوا مع المباراة بشكل جيد، وحققوا الهدف من ‏المباراة وهو الخروج بالثلاث نقاط.‏

واختتم قمصان تصريحاته بتوجيه الشكر للاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال المباراة، مؤكدًا أن الأهلي أمامه 12 مباراة في ‏بطولة الدوري الممتاز يسعى لتحقيق الفوز فيها، بداية من مباراة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل، وهي تحتاج إلى جهد وتركيز كبير قبل السفر للمغرب، وتحقيق الحلم ‏الأكبر أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تقام يوم 17 يوليو الجاري.