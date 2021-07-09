شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: تغييرات موسيمانى وراء الفوز أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 26 في بطولة الدوري الممتاز.
وقال قمصان: "المباراة كانت صعبة وتوقعنا طريقة لعب المقاولون بسبب صعوبة موقفهم في جدول المسابقة.. المنافس كان يبحث عن نتيجة إيجابية، ولكن في الشوط الثاني كان هناك أفضلية للأهلي مع تغييرات بيتسو موسيماني المدير الفني، التي عززت الشق الهجومي ومنحت الفريق الأفضلية".
وأشار المدرب المساعد إلى أن اللاعبين تعاملوا مع المباراة بشكل جيد، وحققوا الهدف من المباراة وهو الخروج بالثلاث نقاط.
واختتم قمصان تصريحاته بتوجيه الشكر للاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال المباراة، مؤكدًا أن الأهلي أمامه 12 مباراة في بطولة الدوري الممتاز يسعى لتحقيق الفوز فيها، بداية من مباراة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل، وهي تحتاج إلى جهد وتركيز كبير قبل السفر للمغرب، وتحقيق الحلم الأكبر أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تقام يوم 17 يوليو الجاري.