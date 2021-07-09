شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى: بيراميدز أفلت من الهزيمة بخماسية.. والأمل موجود فى البقاء بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، أن بيراميدز أفلت من الهزيمة بخماسية اليوم فى المباراة التى جمعت الفريقين بالدورى، مضيفا أن فريقه أهدر عددا كبيرا من الفرصة المحققة لزيادة الغلة التهديفية.

قال كشرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إنه أغلق جميع مفتايح اللعب فى بيراميدز وأبرزها رمضان صبحى وتراورى وغيرهم، وأنه كان الاحق بالفوز اليوم، مشددا على أن الأمل ما زال موجودا فى استمرار الإنتاج الحربى فى الدورى وعدم الهبوط للقسم الثانى، موضحا فى نفس الوقت أن فريقه يحقق نتائج جيدة فى الفترة الأخيرة رغم أنه يلعب وعليه ضغوط هائلة بسبب موقفه فى الجدول.

وواصل فريق بيراميدز نتائجه المهزوزة وتعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 9 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 70 بينما سجل دودو الجباس هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 30 ثم تعادل للفريق السماوى الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 83.