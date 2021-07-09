شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: المقاولون لعب بـ7 مدافعين.. والشناوى ليس جاهزا 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى: "فريق المقاولون فاجئنى بالطريقة التي لعب بها بعكس مباراتيه أمام الزمالك، ولو أرادوا الفوز للعبوا على المرتدات".

وأكد موسيمانى في المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "مباراة كانت صعبة والمقاولون كان بيقاتل لعدم استقبال أهداف من الدقيقة الأولى، ولو أرادوا التسجيل لاستطاعوا تشكيل خطورة من الهجمات المرتدة".

وأضاف موسيمانى: "شاهدت مباراتي المقاولون أمام الزمالك، واعتقد أني شاهدت منافس آخر وكانت مفاجأة سارة بالنسبة لي، ولست متأكد من حجم ملعب مباراة اليوم ويمكن أن يكون أثر على أداء لاعبينا الى حد ما".

وتابع مدرب الأهلى: "حققنا الأهداف المطلوبة الأول هو عدم استقبال أهداف والثاني هو التسجيل، وكنا صابرين رغم الضغط بمرور الوقت وغيرنا طريقة اللعب ونجحنا في الضغط والتسجيل قبل نهاية المباراة".

وأوضح موسيمانى: "واضح أن كل أهدافنا السنة دي هتتراجع من الفار، وأعتقد أنها كانت واضحة ولا تحتاج تدخل، وشاهدت الملعب ورأيت المقاولون يلعب بطريقة لعب ٧-٣ وهذه كرة القدم وعلينا تقبلها".

وتابع موسيمانى: "لن أجري تعديلات كبيرة أو اقلل من قوة الفريق على التشكيل أمام المقاصة لأننا ننافس على الدوري وسيكون أمامنا 5 أيام للتحضير لنهائي أفريقيا، ولا توجد أي مشاكل بين اللاعبين".

وأضاف موسيمانى: "الشناوي ليس جاهزا بنسبة 100٪ ولكن مشاركته اليوم لن تؤثر على إصابته أو تتسبب في تفاقمها واتخذت القرار بمشاركته بعد التشاور مع الجهاز الطبي والحارس".

وحقق النادى الأهلى فوزا صعبا على نادى المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل صلاح محسن الهدف الأول للنادى في الدقيقة 76، والذى أقره تقنية الفار بعد مرور الكرة من خط المرمى، وأضاف محمد شريف الهدف الثانى للأهلى في الدقيقة 92 من عمر المباراة، ليحسم الثلاث نقاط للأهلى.

بهذه النتيجة رفع النادى الأهلى رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة ليقلص الفارق مع الزمالك لـ13 نقطة ومازال لديه 5 مباريات أقل، فيما ظل المقاولون العرب عند النقطة 29 في المركز الرابع عشر.