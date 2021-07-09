شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها الأهلي يُحطّم "جدار" المقاولون بثنائية صلاح وشريف.

الأهلي يُحطّم "جدار" المقاولون بثنائية صلاح وشريف

نجح فريق الاهلي في تحطيم "جدار" المقاولون العرب بالفوز عليه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

رسميا ..جالاتا سراى يطلب شراء محمد شريف مقابل 3 ملايين دولار

تلقى النادي الأهلي فاكسا رسميا من جالاتا سراي التركي لشراء محمد شريف نجم هجوم الفريق الأحمر مقابل 3 ملايين دولار، وقال مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أن جالاتا سراي أرسل عرضا مبدئيا لضم محمد شريف مقابل 3 ملايين دولار، كما أكدوا في الخطاب أن العرض قابل للزيادة حال موافقة الأهلي على التفاوض حول بيعه.

تأجيل مباراة سموحة وبيراميدز فى كأس مصر

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة سموحة مع بيراميدز في دور 16 لكأس مصر، التي كان مقررا إقامتها الأحد المقبل 11 يوليو الحالي إلى موعد يحدد فيما بعد.

رمضان صبحى وإبراهيم عادل وراء تأجيل مباراة سموحة وبيراميدز فى الكأس

أوضح مسئولو اتحاد الكرة سبب تأجيل لقاء بيراميدز وسموحة في كأس مصر، الذى كان مقررا له يوم 11 يوليو الجارى، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن انضمام 3 لاعبين من بيراميدز للمنتخب الأولمبي هو سبب تأجيل المباراة، حيث انضم إبراهيم عادل وأسامة جلال أمس الأربعاء، فيما ينضم رمضان صبحي بعد لقاء الإنتاج الحربي اليوم في مؤجلات الدوري.

اللجنة الطبية بالأولمبية تكشف التعليمات الخاصة بالبعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو

عقدت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية اجتماعا اليوم، مع مندوبي الاتحادات الرياضية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، تم خلاله شرح أخر التحديثات الطبية الصادرة من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، وخطة عمل اللجنة الطبية المصرية خلال دورة الألعاب قبل السفر وخلال البطولة.

المصرى يقترب من تمديد عقد على ماهر.. تعرف على السبب