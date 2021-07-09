شكرا لقرائتكم خبر عن جدو عن فوز الأهلي على المقاولون: تغييرات موسيماني صنعت الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد ناجي جدو، نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن تغييرات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، هي من صنعت الفارق في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة المقاولون والأهلي، التي انتهت قبل قليل بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، ليحصد الأهلي 3 نقاط ثمينة في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.

وكتب جدو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "تغييرات موسيماني صنعت الفارق، انهاء المباراة بـ ٣ مهاجمين زاد من الضغط الهجومي على دفاعات المقاولون أدي إلى أخطاء استغلها مهاجمي الأهلي،٣ نقاط مهمين في مشوار الدوري في ظل الإجهاد من ضغط المباريات".



جدو

ونجح فريق الاهلي في تحطيم "جدار" المقاولون العرب بالفوز عليه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي ، صلاح محسن ومحمد شريف، ونجح الاهلي في "تفتيت وتحطيم" جدار المقاولون العرب الذي تماسك ما يقرب من 78 دقيقة قبل أن ينهار أمام الهجوم الأحمر المتواصل .

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة جمعهم من 22 مباراة ،فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع عشر.