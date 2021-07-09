شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس أمام الأهلي .. خسر 10 فى 12 مواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، الهزيمة رقم 10 أمام النادي الأهلي، بعد خسارة فريقه في المباراة التي جمعت الفريقين قبل قليل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام، بهدفين مقابل لا شىء.

ويعانى النحاس من تراجع ملحوظ فى النتائج التي يقدمها أمام الأهلي، ففي 12 مواجهة بين فرق عماد النحاس والأهلي، حقق النحاس فوزاً وحيداً وتعادل مرة أخرى وتلقى الهزيمة في 10 مباريات.

والتقى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون الحالي أمام الأهلي في أول مباراة رسمية بعدما اتجه للمجال التدريبي عندما كان يقود أسوان موسم 2015 -2016 وتحديدا ديسمبر 2015، وفاز الأهلي علي أسوان تحت قيادة النحاس بنتيجة 3-1.

وجاء تاريخ مواجهات عماد النحاس مع الأهلي كالتالي:

ـ خسر من الأهلي 2/0 في الدور الثاني بالموسم الجاري

ـ خسر من الأهلي 3/2 في الدور الأول للموسم الجاري

ـ خسر من الأهلي 1/0 في الدور الثاني من الموسم الماضي

ـ خسر من الأهلي 2/0 في الدور الأول من الموسم الماضي

ـ خسر من الأهلي 3/1 في الدور الثاني موسم 2019

ـ فاز على الأهلي 1/0 في الدور الأول بموسم 2019

ـ خسر من الأهلي 2/1 في موسم 2018

ـ خسر من الأهلي 4/1 في موسم 2018

ـ تعادل مع الأهلي 1/1 في موسم 2017

ـ خسر من الأهلي 2/0 في موسم 2017

ـ خسر من الأهلي 4/0 في الدور الثاني موسم 2016

ـ خسر من الأهلي 3/1 في الدور الأول موسم 2016