يويفا يحقق في ليزر شمايكل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراءات ضد الاتحاد الإنجليزي للعبة بشأن كواليس مباراة إنجلترا مع الدنمارك في المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا(يورو 2020) أمس الأول.

وجاءت هذه الخطوة من جانب يويفا بعد توجيه الجماهير شعاع الليزر تجاه الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

وأوضح يويفا أنه يفحص هذه الواقعة والتي جاءت قبل أن يسجل هاري كين هدف الفوز لإنجلترا من ضربة جزاء في الوقت الإضافي. وتصدى شمايكل لضربة الجزاء لكن كين تابع الكرة إلى داخل الشباك ليمنح بلاده الفوز 2/ 1.

وأشار يويفا أيضا إلى أنه يحقق في إشعال الألعاب النارية والاضطرابات التي أحدثتها الجماهير خلال عزف النشيد الوطني.

وحضر أكثر من 60 ألف مشجع المباراة التي تأهل من خلالها المنتخب الإنجليزي لنهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ كأس العالم 1966.