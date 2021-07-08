الرئيس الإيطالي يحضر نهائي يورو 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا حضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

ويلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره الإنجليزي في النهائي على استاد ويمبلي يوم الأحد المقبل.

وأكد مكتب ماتاريلا أمس ما ذكرته وكالة أنباء «أنسا» بشأن سفر الرئيس إلى لندن لمشاهدة المباراة النهائية، والتي يسعى المنتخب الإيطالي من خلالها لحصد لقبه القاري الثاني بعدما توج باللقب مرة

من قبل في عام 1968.

وتشهد المباراة على استاد ويمبلي حضور آلف مشجع إيطالي، لكن بحسب اتحاد الكرة الإيطالي ينبغي أن تكون بحوزتهم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا والالتزام بالقيود الصارمة لمكافحة كورونا.

وبإمكان الجماهير الإيطالية قضاء 12 ساعة فقط في لندن مع عزل المشجعين لمدة 5 أيام لدى عودتهم لإيطاليا.

وشهدت مواجهة إيطاليا مع إسبانيا في المربع الذهبي بلندن في اليومين الماضيين حضور الجماهير الإيطالية المقيمة في بريطانيا أو

أيرلندا فقط.

وجرى تخصيص 6500 تذكرة للجماهير في المباراة النهائية وهو نفس عدد التذاكر التي جرى توفيرها لمشجعي إيطاليا في المربع الذهبي.