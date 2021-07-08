قرار أخير.. أولمبياد طوكيو بدون جمهور

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وتتزامن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية مع حالة الطوارئ التي أعلنتها اليابان في وقت سابق أمس.
وقبل فترة طويلة أعلنت اليابان حظر حضور الجماهير من خارج البلاد لمتابعة الفعاليات الأولمبية، لكنها كانت تأمل في ملء 50% من سعة الملاعب من خلال الجماهير المحلية. وذكرت رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد سيكو هاشيموتو في بيان أمس «لم يكن لدينا أي خيار آخر».
ووصل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ إلى طوكيو في وقت سابق أمس، وبعد فترة وجيزة أعلنت الحكومة اليابانية برئاسة يوشيهيدي سوجا فرض حالة الطوارئ نظرا لتزايد الإصابات بكورونا.
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