هولندا تلجأ لفان جال

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وقالت شبكة (ان او اس) التلفزيونية «إن قيادات الاتحاد الهولندي لكرة القدم سافرت إلى البرتغال لإجراء محادثات مع فان جال (69 عاما)».
من جانبها أشارت صحيفة (الجمين داجبلاد) إلى أن فان جال هو الأقرب لخلافة فرانك دي بوير الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة في دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) على يد التشيك الأمر الذي عرضه لانتقادات لاذعة.
وسبق لفان جال تدريب المنتخب الهولندي في ولايتين سابقتين، الأولى بين عامي 2000 و2002 والثانية بين عامي 2012 و2014 حينما قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث بمونديال البرازيل.
وتوج فان جال بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي مع أياكس أمستردام، كما فاز بألقاب محلية مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وألكمار.
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