شكرا لقرائتكم خبر إضافة عام بعقد ناتشو مع ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورحل راموس عن الريال بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الماضي وانضم لسان جيرمان بعقد يمتد لعامين.
وكان العقد الأصلي لناتشو يمتد حتى 2022 لكن تم تجديد عقده لعام إضافي حتى 2023.
ويأمل ناتشو أن تزداد فرصته في المشاركة مع النادي الملكي، بعدما شارك كأساسي في 30 مباراة على مستوى كافة المسابقات مع الفريق في الموسم الماضي مستفيدا من إصابة راموس.
وفي الوقت الذي رحل فيه راموس في صفقة انتقال حر، أثيرت تكهنات بشأن اقتراب المدافع الفرنسي رافاييل فاران من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وتوج ناتشو (31 عاما) مع ريال مدريد بنحو 16 لقبا، من بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و4 في كأس العالم للأندية و3 سوبر أوروبي.
كما سبق أن توج مع المنتخب الإسباني للناشئين تحت 17 عاما بكأس أمم أوروبا في 2007، وكأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما في 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر إضافة عام بعقد ناتشو مع ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.