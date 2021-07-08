ماينز يجدد عقد هاك

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ويلعب هاك (27 عاما) منذ فترة طويلة في ماينز، وكان عقده الأصلي ينتهي في 2022، حيث تم تصعيده من فريق الشباب تحت 23 عاما في النادي وشارك مع الفريق الأول في 93 مباراة.
وقال مدير الكرة في ماينز مارتين شميت «أليكس نموذج على الخبرة التي يمنحها فريق الشباب تحت 23 عاما لدينا للاعبي البوندسليجا، لقد كان ممثلا للفريق منذ سنوات ويحمل القيم الخاصة بنا داخل وخارج الملعب».
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