ماينز يجدد عقد هاك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد نادي ماينز الألماني أمس عقد مدافعه ألكسندر هاك لمدة عامين حتى .2024

ويلعب هاك (27 عاما) منذ فترة طويلة في ماينز، وكان عقده الأصلي ينتهي في 2022، حيث تم تصعيده من فريق الشباب تحت 23 عاما في النادي وشارك مع الفريق الأول في 93 مباراة.

وقال مدير الكرة في ماينز مارتين شميت «أليكس نموذج على الخبرة التي يمنحها فريق الشباب تحت 23 عاما لدينا للاعبي البوندسليجا، لقد كان ممثلا للفريق منذ سنوات ويحمل القيم الخاصة بنا داخل وخارج الملعب».