تأجيل كأس العرب للناشئين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد العربي لكرة القدم أمس تأجيل إقامة النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، والتي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 29 يوليو الحالي حتى 14 أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخبا. وذكر الاتحاد العربي أن قرار التأجيل يأتي إثر توصيات وزارة الصحة بالمغرب الخاصة بالإجراءات الاحترازية الصحية والمبنية على اجتماعات اللجان المختصة، تفاديا لأي مخاطر جراء وباء كورونا ومتغيراته الحالية التي يواجهها العالم.



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