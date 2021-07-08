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تأجيل كأس العرب للناشئين

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- بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد العربي لكرة القدم أمس تأجيل إقامة النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، والتي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 29 يوليو الحالي حتى 14 أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وذكر الاتحاد العربي أن قرار التأجيل يأتي إثر توصيات وزارة الصحة بالمغرب الخاصة بالإجراءات الاحترازية الصحية والمبنية على اجتماعات اللجان المختصة، تفاديا لأي مخاطر جراء وباء ومتغيراته الحالية التي يواجهها العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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