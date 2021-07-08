السعودية مستوى أول بقرعة آسيا تحت 23 عاما

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ويشارك في التصفيات 42 منتخبا تتنافس خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، من أجل الحصول على 15 مقعدا في النهائيات، للانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة الوسط.
وخلال القرعة سيتم توزيع المنتخبات في منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخبا من الغرب والجنوب والوسط، في حين تتكون الثانية من 19 منتخبا من منطقتي الشرق وآسيان.
ووزعت منتخبات الغرب والشرق على 4 مستويات، تصدرت السعودية المستوى الأول لمنطقة الغرب بجانب سوريا والعراق وإيران.
في منطقة الغرب سيتم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، وبحيث تضم 5 مجموعات 4 منتخبات، وتضم المجموعة السادسة 3 منتخبات. في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على 5 مجموعات، من بينها 4 مجموعات تضم 4 منتخبات ومجموعة تضم 3 منتخبات.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.
ويستضيف مباريات مجموعات الغرب كل من البحرين والأردن والكويت وقطر وطاجيكستان والإمارات، في حين يستضيف مجموعات الشرق كل من الصين تايبيه وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة، وسيتم وضع هذه المنتخبات في الوعاء الخاص بالدول المضيفة، على أن يكون موقعها بالمجموعة حسب تصنيف كل منها.
التصنيف حسب نتائج النسخة الماضية (منطقة الغرب)
- المستوى الأول: السعودية وسوريا وإيران والعراق
- المستوى الثاني: عمان وفلسطين وبنجلاديش
- المستوى الثالث: أفغانستان وتركمانستان والهند ولبنان واليمن
- المستوى الرابع: قرغيزستان ونيبال والمالديف وسريلانكا وأوزبكستان مستضيفة النهائيات (لن يتم احتساب نتائجها عند احتساب الترتيب النهائي للمجموعة وترتيب أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني بين المجموعات).
- التصنيف حسب نتائج النسخة الماضية (منطقة الشرق)
- المستوى الأول: منتخبات كوريا الجنوبية وأستراليا وكوريا الشمالية وتايلاند وفيتنام
- المستوى الثاني: اليابان والصين وماليزيا وميانمار
- المستوى الثالث: هونج كونج ولاوس وكمبوديا وتيمور الشرقية
- المستوى الرابع: الفلبين وبروناي
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