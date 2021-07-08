السعودية مستوى أول بقرعة آسيا تحت 23 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسحب اليوم قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، وذلك في العاصمة الأوزبكية طشقند.

ويشارك في التصفيات 42 منتخبا تتنافس خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، من أجل الحصول على 15 مقعدا في النهائيات، للانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة الوسط.

وخلال القرعة سيتم توزيع المنتخبات في منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخبا من الغرب والجنوب والوسط، في حين تتكون الثانية من 19 منتخبا من منطقتي الشرق وآسيان.

ووزعت منتخبات الغرب والشرق على 4 مستويات، تصدرت السعودية المستوى الأول لمنطقة الغرب بجانب سوريا والعراق وإيران.

في منطقة الغرب سيتم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، وبحيث تضم 5 مجموعات 4 منتخبات، وتضم المجموعة السادسة 3 منتخبات. في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على 5 مجموعات، من بينها 4 مجموعات تضم 4 منتخبات ومجموعة تضم 3 منتخبات.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

ويستضيف مباريات مجموعات الغرب كل من البحرين والأردن والكويت وقطر وطاجيكستان والإمارات، في حين يستضيف مجموعات الشرق كل من الصين تايبيه وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة، وسيتم وضع هذه المنتخبات في الوعاء الخاص بالدول المضيفة، على أن يكون موقعها بالمجموعة حسب تصنيف كل منها.

التصنيف حسب نتائج النسخة الماضية (منطقة الغرب)

