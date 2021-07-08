جنيات في نادي الجيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعم مجلس إدارة نادي الجيل، صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقلب الدفاع السوري عبدالله جنيات، حيث تعاقد معه قادما من الكرامة السوري. وتعمل إدارة النادي حاليا على استخراج تأشيرة الدخول الخاصة باللاعب الذي ينتظر أن يلتحق بتدريبات الفريق بداية من نهاية يوليو الحالي. ورفض جنيات الذي سبق له اللعب للسد القطري، تجديد عقده مع الركامة مفضلا عرض الجيل على عروض أخرى. يذكر أن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى سينطلق في السادس من سبتمبر المقبل.

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