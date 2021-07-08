شكرا لقرائتكم خبر رسميا.. الاتفاق يخرج بنجم من أمم أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت إدارة نادي الاتفاق في تتويج متابعتها لبطولة كأس أمم أوروبا الحالية (يورو 2020) التي تختتم الأحد المقبل بملعب ويمبلي الشهير بمواجهة المنتخبين الإنجليزي والإيطالي، من خلال خطف أحد نجوم البطولة رسميا، حيث أتمت توقيعها مع مهاجم المنتخب السويدي روبن كوايسون بعقد يمتد لعام 2024 م، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد مفاوضات مطولة بدأت منذ شهر مارس الماضي ثم استمرت حتى متابعة مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا.

وخرج المنتخب السويدي من بطولة أمم أوروبا بعد أن سمح لمنتخب أوكرانيا بإكمال عقد المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي، حيث فازت أوكرانيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني 2/ 1، في مباراة انتهى وقتها الرسمي بالتعادل 1/1.

ومن المنتظر أن يلتحق كوايسن بمعسكر الاتفاق الإعدادي المقرر في النمسا بعد أن يجري المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

واستطاع المفاوض الاتفاقي كسب خدمات اللاعب رغم سعي عدد من الفرق الأوروبية لخطب ود اللاعب المنتهي عقده مع فريقه السابق مينز الألماني، وفي مقدمتها نادي ليفركوزن الألماني وفريقان آخران أحدهما إيطالي والآخر تركي. وسبق لكوايسون اللعب مع نادي أيك أثينا وأتلتيك يونايتد وباليرمو.

وينتظر أن يشكل كوايسون المنحدر من أصول أفريقية (والده غاني) إضافه فنية كبيرة للاتفاق بعد المستوى اللافت الذي ظهر به مع منتخب بلاده في أمم أوروبا.

على صعيد متصل صرفت إدارة نادي الاتفاق النظر عن التعاقد مع المدافع البرازيلي جونينيو نتيجة خلافات في بنود العقد مع وكيل أعماله، لتبدأ البحث في عدد من الملفات البديلة من أجل اتمام التعاقد مع مدافع بديل للاستوني كارول ميتس الذي اتفقت الإدارة معه على إنهاء عقده بالتراضي.