أمم أوروبا تطيح بمدرب روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف أمس، فسخ التعاقد مع المدير الفني للمنتخب، ستانسيلاف تشيرشيسوف، لتنتهي بذلك مسيرته مع الفريق التي استمرت 5 أعوام. جاء القرار بعد خروج منتخب روسيا المبكر من مرحلة المجموعات لأمم أوروبا (يورو 2020)، حيث حقق انتصارا وحيدا في 3 مباريات.

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