معسكر الاتحاد الخارجي بين النمسا وقطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة نادي الاتحاد في إجراءات التنسيق لإقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في دولة النمسا، كونه كان مقترحا سابقا للمدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي قبل أن يتم الاتفاق على معسكر الإمارات ثم يتعذر إتمام هذه الخطوة بسبب حالة تفشي فيروس كورونا

كما وضعت إدارة النادي عدة مقترحات بديلة لإقامة المعسكر الخارجي في حال تعذر إقامة معسكر النمسا أيضا لأي سبب طارئ، ومن بين الدول المقترحة دولة قطر لقربها وإمكانية إقامة عدد من اللقاءات الودية هناك في أواخر المعسكر.

وفي إطار التحضيرات لمنافسات الموسم المقبل، قرر البرازيلي كاريلي اعتماد عودة لاعب الوسط خالد السميري لتمثيل الفريق بعد انتهاء فترة إعارته للفيصلي بنهاية الموسم الماضي والتي شهدت تتويجه مع الأخير بكأس خادم الحرمين الشريفين.

كما قرر أيضا إبلاغ المهاجم عبدالعزيز العرياني بالبحث عن عرض إعارة خلال الموسم المقبل، وهو ذات الحال الذي كان عليه الحال في الموسم الماضي حينما أعير لنادي ضمك بسبب عدم الحاجة الفنية لخدماته.

ميدانيا، بدأ توافد لاعبي الفريق على التدريبات بشكل تدريجي حيث سينضم خلال اليومين المقبلين المحترفون الأجانب الذين قضوا الإجازة السنوية في بلدانهم ومنهم رومارينهو داسيلفا ومارسيلو جروهي وكريم الأحمدي وغاري رودريقيز، فيما ينضم الدوليان فهد المولد وعبدالإله المالكي للتدريبات مساء يوم الأحد المقبل.