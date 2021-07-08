شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحطّم "جدار" المقاولون بثنائية صلاح وشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاهلي في تحطيم "جدار" المقاولون العرب بالفوز عليه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي ، صلاح محسن ومحمد شريف، ونجح الاهلي في "تفتيت وتحطيم" جدار المقاولون العرب الذي تماسك ما يقرب من 78 دقيقة قبل أن ينهار أمام الهجوم الأحمر المتواصل .

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة جمعهم من 22 مباراة ،فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة ويبقي في المركز الرابع عشر.

جاء تشكيل الاهلى للمباراة كالتالى:محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي : حسن شاهين وأمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي ومحمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي ولويس إدواردو و محمد حمدي زكي

جاءت بداية الشوط الأول حماسية من جانب الفريقين خاصة المقاولون العرب الذي ظهر مُتماسكاً في أول عشرة دقائق ولم يخشى ذئاب الجبل أسم الأهلي وقدوا أداء مُتميّز في أول 10 دقائق.

وسدد أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب كرة قوية في الدقيقة 12 تصدى لها محمد الشناوي بشكل جيد

في المقابل ظهر الأهلي مُرتبكاً في البداية ، وسمح لكتيبة عماد النحاس المدير الفني للمقاولون أن تفرض نفوذها على المباراة بعدها يتماسك الأهلي وينجح في إحكام السيطرة على زمام الأمور تدريجياً.

نجح الأهلي في العودة للمباراة بفضل سرعات طاهر محمد طاهر والشحات وأفشة ومحمد شريف رغم السيطرة الأهلاوية طوال الـ35 دقيقة إلا أن الأحمر فشل في زيارة شباك المقاولون العرب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي خاصة في ظل نجاح المقاولون العرب في فرض الرقابة الجيدة على مفاتيح لعب الأهلي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب الأهلي كما كانت معظم أحداث الشوط الأول ، وضغط الأحمر بجميع أوراقه غير أن عدم الدقة واللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة الاستحواذ إلى أهداف حمراء وشارك بواليا بدلاً من ياسر أبراهيم في الدقيقة 57.

في المقابل ، اعتمد المقاولون على الهجمة المرتدة بجانب الطريقة الدفاعية المُحكمة التي فرضت رقابة صارمة على مفاتيح لعب الأهلي.

ودفع موسيماني بصلاح محسن بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 69 ،وأهدر حمدي فتحي فرصة تسجيل هدف أول للأهلي في الدقيقة 72 بعدما تلقى تمريرة جيدة من أفشة لكنه سددها بجوار القائم.

واصل الأهلي الضغط على المقاولون وأسفرت السيطرة الحمراء عن هدف في الدقيقة 78 عن طريق صلاح محسن الذي أستخلص كرة وسددها سكنت شباك حسن شاهين وأحتسب محمود البنا الكرة هدفاً بعد الرجوع لتقنية الفار.

وشارك بدر بانون بدلاً من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 82 ،وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تبادل الهجمات بعدما تحرر المقاولون العرب من طريقته الدفاعية ومع محاولات المقاولون الهجومية سجل الأهلي هدف ثانً قتل المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق محمد شريف الذي تلقى تمريرة رائعة من بواليا بعدها انتهى اللقاء بفوز الاهلي بثنائية نظيفة.











































































