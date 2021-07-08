شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. محمد شريف يضيف الهدف الثانى للأهلى بمرمى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحراز محمد شريف مهاجم فريق الاهلى الهدف الثانى لفريقه بمرمى المقاولون العرب بالدقيقة 92 من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل الاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى كالتالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس يضم كل من :

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: أمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي

خط الوسط: محمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي

خط الهجوم: لويس إدواردو - محمد حمدي زكي