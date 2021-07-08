شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى: الإنتاج سيطر على بيراميدز وكنا نستحق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد كشرى المدير الفني لفريق الإنتاج الحربى، عن رضاه على أداء لاعبيه رغم التعادل أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ،اليوم، الخميس على ستاد الأهلى والسلام ضمن مؤجلات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى.

قال كشري في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2" إن فريقه كان يستحق الفوز على بيراميدز لأنه قدم أداءا جيدا وأهدر أكثر من فرصة خطيرة على رأسهم انفراد ممادوا إنياس الذى كان كفيلا بحصد الثلاث نقاط.

أكد المدير الفني للإنتاج الحربى أن لاعبيه كانوا رجالا في المباراة وتحكموا في مفاتيحها على الرغم من الضغوط الكبيرة التي يتعرضوا لها في الوقت الحالي ومواجهتهم لفريق كبير بإمكانيات بيراميدز لكنهم كانوا على قدر المسئولية.

واصل فريق بيراميدز نتائجه المهزوزة وتعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 9 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 70 بينما سجل دودو الجباس هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 30 ثم تعادل للفريق السماوى الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 83.