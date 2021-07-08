شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على المقاولون بنسبة 72% فى "الأستحواذ" خلال الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوق فريق الاهلى على المقاولون العرب بنسبة أستحواذ 72% مقابل 28% لذائاب الجبل في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلى والمقاولون العرب المقامة بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى كالتالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس يضم كل من :

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: أمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي

خط الوسط: محمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي

خط الهجوم: لويس إدواردو - محمد حمدي زكي



































































































































































