شكرا لقرائتكم خبر عن لا يعرف الفوز منذ 7 مباريات.. بيراميدز "غاوي تعادلات" في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق بيراميدز سلسلة التعادلات التي بدأها منذ 20 يونيو الماضي، منذ التعادل سلبياً مع الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ودعها بيراميدز بعد الخسارة أمام الرجاء بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وكان بيراميدز قد تعادل في المباراة التي جمعته قبل قليل بالإنتاج الحربي ضمن منافسات الدوري العام بنتيجة 2/2، ليصل إلى 5 تعادلات متتالية، وجاءت نتائج بيراميدز على مدار المباريات الخمسة الماضية كالتالي:

ـ بيراميدز والانتاج: 2/2

ـ بيراميدز وإنبي: 1/1

ـ بيراميدز والأهلي: 2/2

ـ بيراميدز والرجاء "مباراة الإياب في نصف نهائي الكونفدرالية: 0/0

"قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الرجاء بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4".

ـ بيراميدز والرجاء "مباراة الذهاب في نصف نهائي الكونفدرالية": 0/0

ويعاني بيراميدز من غياب الانتصارات منذ 16 مايو الماضي، حيث فوزه على فريق أنيمبا النيجيري في ربع نهائي الكونفدرالية بنتيجة 4/1 خلال لقاء الذهاب في القاهرة قبل أن يتعادل في نيجيريا بهدف لمثله، ويخسر من سموحة بثلاثية نظيفة ليبدأ بعد ذلك سلسلة من التعادلات، أي أن بيراميدز لم يتذوق طعم الفوز منذ 53 يوماً.