شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلى والمقاولون العرب المقامة حالياً بإستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الاهلى للمباراة كالتالى:محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي : حسن شاهين وأمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي ومحمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي ولويس إدواردو و محمد حمدي زكي

جاءت بداية الشوط الأول حماسية من جانب الفريقين خاصة المقاولون العرب الذي ظهر مُتماسكاً في أول عشرة دقائق ولم يخشى ذئاب الجبل أسم الأهلي وقدوا أداء مُتميّز في أول 10 دقائق.

وسدد أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب كرة قوية في الدقيقة 12 تصدى لها محمد الشناوي بشكل جيد

في المقابل ظهر الأهلي مُرتبكاً في البداية ، وسمح لكتيبة عماد النحاس المدير الفني للمقاولون أن تفرض نفوذها على المباراة بعدها يتماسك الأهلي وينجح في إحكام السيطرة على زمام الأمور تدريجياً.

نجح الأهلي في العودة للمباراة بفضل سرعات طاهر محمد طاهر والشحات وأفشة ومحمد شريف رغم السيطرة الأهلاوية طوال الـ35 دقيقة إلا أن الأحمر فشل في زيارة شباك المقاولون العرب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي خاصة في ظل نجاح المقاولون العرب في فرض الرقابة الجيدة على مفاتيح لعب الأهلي.











































































































