شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على توازنك.. فقرات خاصة من الحضرى لحراس سيراميكا.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص عصام الحضرى مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا فقرة خاصة لتدريب حراسه على الحفاظ على توازنهم داخل الملعب حيث نشر السد العالى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال قيامه بتدريب الحراس بفقرات خاصة ظهر عليهم خلالها الندية والحماس.

عقد عصام الحضري، بعض الجلسات التحفيزية مع ثلاثي حراسة المرمى بالفريق عامر عامر ومحمد جمال وحمزة معوض، من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلى فى مطلع شهر أغسطس.

وشهدت الجلسات تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا، حيث يكثف الجهاز الفني من عملية إعداد اللاعبين استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم 5 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى.

قال عصام الحضري، إن نتائج الفريق ستتحسن في الفترة المقبلة، خصوصا بعد التعادل أمام أسوان بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 28 من الدورى.

وأضاف الحضري لـ"الخليج 365"، أن الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد تعهد بتحسين النتائج في المباريات المقبلة من الدورى لوضع سيراميكا في المراكز المتقدمة من جدول ترتيب الدوري المصري، خصوصا أن الفريق به نجوم كبار قادرين على تحمل المسئولية.

وأكد الحضري أنه يعمل على قدم وساق لتجهيز حراس مرمى سيراميكا، لافتا إلى أنه لا يعرف "الدلع" في عمله داخل الملعب.

وغابت الانتصارات عن سيراميكا في آخر 6 مباريات، حيث خسر أمام إنبي بهدفين نظيفين وتعادل مع سموحة بهدف لمثله وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين وخسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع أسوان بهدف لمثله.