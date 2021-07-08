شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي يدعم الشناوي بعد الصليبي: بيراميدز ومنتخب مصر في انتظار عودتك يا بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز، رسالة دعم إلى زميله بالفريق أحمد الشناوى، بعد ثبوت إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي على تويتر: خبر محزن و صادم اصابة أخي الأصغر أحمد الشناوي، ربنا يهون عليك يا أحمد، استعن بالله و لا تفقد صبرك و تأكد أن الله لن يبتليك بشيء إلا و به خير لك، ستعود أقوى بإذن الله، بيراميدز و منتخب مصر في انتظار عودتك يا بطل.



اكرامي والشناوي



شريف اكرامي

وواصل فريق بيراميدز نتائجه المهزوزة وتعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 9 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 70 بينما سجل دودو الجباس هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 30 ثم تعادل للفريق السماوى الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يستمر الإنتاج الحربى فى احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة .