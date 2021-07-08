مدرب الإنتاج: لاعبو بيراميدز لم يحترموا اللعب النظيف في الهدف الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أحمد كشري المدير الفني للإنتاج الحربي بأن فريقه كان يستحق الفوز أمام بيراميدز خلال مباراة الفريقين ضمن بطولة دوري we المصري، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المنافس لم يحترم اللعب النظيف في تسجيله للهدف الأول.

وقال كشري في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية بعد التعادل 2-2: "كنا الأقرب إلى الفوز والمباراة كانت تمضي كما نريد وانتظرنا في ملعبنا ونقلنا الكرات إلى الأمام بشكل جيد وانفراد أمادو نياص كان يمكن أن يضمن لنا الفوز".

وتابع: "نلعب ونحن فريق مضغوط وظروفنا صعبة وتمكنا من الظهور بشكل جيد أمام فريق جديد، لكن الحمد لله على الأداء وهاردلك لفريقي على النتيجة".

وأضاف: "بين شوطي المباراة كنا نعلم أننا سوف نحصل على فرص محققة أمام بيراميدز لأننا درسنا فريق بيراميدز جيدًا دون الكشف عن تفاصيل وكنا نعرف مميزات وعيوب بيراميدز وأغلقنا الاطراف على رمضان صبحي".

واختتم قائلًا: "الهدف الأول ما أحزننا أن معاذ الحناوي تعرض للإصابة وحاول إخراج الكرة لكن بيراميدز استغل الأمر من أجل تسجيل هدف التعادل".