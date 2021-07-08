بيراميدز يواصل تعادلاته ويحصد نقطة جديدة أمام الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعادل بيراميدز مع الإنتاج الحربي بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من دوري we المصري على ستاد السلام.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب، وفي المقابل أصبح رصيد الإنتاج 19 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وبذلك يكون بيراميدز قد تعادل في المباريات الثلاثة التي لعبها تحت قيادة المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس.

وتكون تشكيل الإنتاج الحربي من: أحمد يحيى، محمد طارق، معاذ الحناوي، محمد الشبيني، علاء سلامة، محمد سوستة، إسلام جابر، إبراهيم عبد الخالق، محمد غنام، أمادو نياص، مصطفى البدري.

وتكون تشكيل بيراميدز من: شريف إكرامي، طارق طه، أحمد أيمن منصور، أحمد سامي، أحمد توفيق، عمر جابر، إسلام عيسى، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، إيريك تراوري، دودو الجباس.

أحداث المباراة

تقدم مصطفى البدري لصالح الإنتاج الحربي في الدقيقة 9 من عمر المباراة عن طريق تصويبة في الزاوية البعيدة لتسكن شباك شريف إكرامي.

وكاد دودو الجباس أن يتعادل لصالح بيراميدز في الدقيقة 13 بنفس الطريقة بعدما صوب كرة من خارج منطقة الجزاء أتت أعلى من عارضة المرمى.

وحصل مصطفى البدري على فرصة ثانية في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد عرضية من غنام محمد استقبلها برأسية كانت هذه المرة في يد شريف إكرامي.

وتبادل عمر جابر تمرير الكرة بشكل ساحر مع رمضان صبحي ليتجاوز الدفاع بالكامل في الدقيقة 22 لكن أثناء محاولته مرواغة أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي طالت الكرة وخرجت لضربة مرمى.

وتعادل دودو الجباس لصالح بيراميدز في الدقيقة 31 بعدم كرة بدأت من خطأ دفاعي ثم وصلت إلى إسلام عيسى في منطقة الجزاء الذي ورفعها على رأس مهاجم الفريق ليسدد الكرة بشكل رائع ولم يتمكن الدفاع من التعامل معها.

دخل بيراميدز الشوط الثاني بقوة كبيرة وحاول التقدم في النتيجة مع وجود محاولات عديدة عن طريق رمضان صبحي من جانب ومحمود وادي الذي شارك كبديل من جانب اخر، لكن النتيجة ظلت على حالها.

وفي الدقيقة 68 انفدر أمادو نياص بشريف إكرامي من وسط الملعب ولم يستطيع الدفاع اللحاق به لكن الموريتاني تطوع بإهدار الفرصة الخطيرة بتسديد الكرة أرضية بجوار القائم الأيسر.

وأبدع مصطفى البدري في تسجيل هدف ثاني له وللإنتاج الحربي في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعدما صوب كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء بعد تحول سريع من الدفاع للهجوم وتمريرة رائعة من أمادو نياص ليقوم اللاعب الذي تألق في المباراة بالتسجيل في مرمى إكرامي.

وتعادل محمود وادي لصالح بيراميدز في الدقيقة 84 من متابعة بعد هجمة بدأت من أحمد فتحي الذي استلم كرة عبد الله السعيد وسددها ليتصدى لها أحمد يحيى، ثم استكملها الفلسطيني برأسية في شباك الإنتاج.

وأتت اللحظات الأخيرة في غاية الإثارة والتألق من جانب حارسي المرمى بعدما تصدى شريف إكرامي ثم أحمد يحيى لفرصتين في غاية الخطورة من مصطفى البدري ثم عبدالله السعيد.