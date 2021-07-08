الأهلي يقلص فارق الصدارة مع الزمالك بثنائية في مرمى المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف الأهلي فوزًا صعبًا بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته بنظيره المقاولون العرب مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري.

وسجل هدف الأهلي الأول في اللقاء لاعبه صلاح محسن في الدقيقة 77 بعد 9 دقائق من مشاركته وهو الهدف الذي احتسبه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو قبل أن يقتل صلاح محسن أمال المقاولون في العودة بهدف ثاني في الدقيقة 90+4.

ورفع الأهلي بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثاني بفارق 13 نقطة عن الزمالك المتصدر الذي خاض 5 مباريات أكثر منه، فيما توقف رصيد المقاولون عند النقطة 29 في المركز 14.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

بداية سريعة لأحداث الشوط الأول بكرة طولية للمقاولون في الدقيقة الثالثة وصلت للاعبه لويس ولكن تصدى الشناوي للكرة، قبل أن يرد الأهلي في الدقيقة التالية بتسديدة قوية لديانج مرت بجوار مرمى المقاولون.

وفي الدقيقة 12 سدد المقاولون كرة من خارج منطقة جزاء الأهلي تصدى لها محمد الشناوي، قبل أن يرد المقاولون في الدقيقة التالية بركنية أبعدها علي معلول لركنية جديدة نفذها لاعبو المقاولون ووصلت لمحمد رزق لاعب المقاولون الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

وكادت الدقيقة 21 تشهد أخطر الكرات حين وصلت الكرة للمقاولون على يسار الملعب في الوقت الذي خرج الشناوي من مرماه للحاق بها ولكن تسديدة لاعب المقاولون كانت ضعيفة وصلت بأمان لحارس الأهلي.

وفي الدقيقة 44 كاد المقاولون يباغت الأهلي الذي يسطير على مجريات الشوط، حين نفذ لاعبو المقاولون هجمة مرتدة قادها لويس الذي سدد الكرة أعلى مرمى محمد الشناوي، ليرد الأهلي بتسديدة من أكرم توفيق مرت أعلى مرمى المقاولون قبل أن يُنهي الحكم الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأجرى المدير الفني للأهلي، موسيماني تغييرًا أول بالدفع بوالتر بواليا في الدقيقة 55 بدلًا من ياسر إبراهيم.

وكاد بواليا يُسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 60 حين حول الكرة من داخل منطقة جزاء المقاولون برأسه تجاه المرمى فارتطمت بالدفاع لتصله مرة أخرى ويسددها ولكن ترتطم مرة أخرى بالمدافعين.

وأجرى موسيماني تغييراً ثانيًا في الدقيقة 68 بالدفع بصلاح محسن بدلًا من حسين الشحات.

وشهدت الدقيقة 72 أخطر كرات الشوط الثاني برأسية حولها حمدي فتحي خطرة بجانب قائم المقاولون العرب قبل أن تصل الكرة لصلاح محسن داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدته ارتطمت بدفاع المقاولون وخرجت لركنية تم تنفيذها وأبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة 76 وصلت الكرة لصلاح محسن داخل منطقة جزاء المقاولون ليسدد الكرة التي ارتطمت بالعارضة لتسقط داخل المرمى ولكن لجأ الحكم لتقنية الفيديو قبل أن يحتسب الهدف.

وفي الدقيقة 80 دفع موسيماني ببدر بانون بدلًا من طاهر محمد طاهر قبل أن يُسجل الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 عن طريق لاعبه صلاح محسن.