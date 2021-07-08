تشكيل المقاولون.. حمدي زكي مهاجمًا أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

ويدخل المقاولون المباراة في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :-

حراسة المرمى : حسن شاهين

خط الدفاع : أمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي

خط الوسط : محمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي

خط الهجوم : لويس إدواردو - محمد حمدي زكي