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تغيير في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني الجنوب أفريقي، باتسيو موسيماني، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره المقاولون العرب، عند التاسعة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

وشهد التشكيل تغيير عن مباراة الأهلي الماضية أمام سموحة؛ حيث دفع موسيماني بحمدي فتحي في خط الوسط بدلًا من عمرو السولية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

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محمد ايمن

محمد ايمن

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