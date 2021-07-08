نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري اليوم

تعرف على نتيجة مباراة مباراة الاهلي والمقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ26 ببطولة الدوري المصري، في إحدى مباريات اليوم الخميس 8 يوليو 2021، والتي يستضيفها ستاد بتروسبورت.

يحل الاهلي ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب على ملعب بتروسبورت بالقاهرة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل تقليص الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الزمالك المتصدر.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والمقاولون العرب في تمام 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت 1 ويتولى مهمة التعليق عليها كل من المعلق الرياضي “أحمد شوبير ومؤمن حسن”.

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انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ورغم هجوم الاهلي المكثف من بداية اللقاء افتقد الفريق للمسة الأخيرة، بينما لعب المقاولون على الهجمة المرتدة.