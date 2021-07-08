شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، رسميا جالاتا سراى يطلب شراء محمد شريف مقابل 3 ملايين دولار

رسميا ..جالاتا سراى يطلب شراء محمد شريف مقابل 3 ملايين دولار

تأجيل مباراة سموحة وبيراميدز فى كأس مصر

رمضان صبحى وإبراهيم عادل وراء تأجيل مباراة سموحة وبيراميدز فى الكأس

اللجنة الطبية بالأولمبية تكشف التعليمات الخاصة بالبعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو

تأجيل البطولة العربية لمنتخبات الناشئين بالمغرب بسبب كورونا

المصرى يقترب من تمديد عقد على ماهر.. تعرف على السبب

الألعاب الجماعية فى الزمالك تواصل التألق تحت قيادة لجنة لبيب