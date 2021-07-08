شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب النسائية عن مواجهة شباب القاهرة: "كانت تمرينة وراعينا العادات والتقاليد المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد كمال المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية، أن فريقه خاض أمس "تمرينة" أمام منتخب القاهرة للشباب باستاد السكة الحديد، ولا يعلم سبب الضجة التى صاحبت الأمر.

قال كمال لـ"الخليج 365" إنه كان يرغب فى مواجهة منتخب قوى فنيا وأعلى من منتخب النسائية لذا تم عمل "تمرينة أو تقسيمة" مع منتخب شباب القاهرة، مضيفا:" لو طلبنا مواجهة منتخب قوى فى افريقيا للكرة النسائية سنتحمل تكلفة مالية باهظة ولو أحضرنا منتخبا ضعيفا لن تحقق المستوى الفنى المطلوب لأننا سنهزمة بسهولة وهو ما لا نريده".

تابع المدير الفنى لمنتخب النسائية إن المنتخب حقق المطلوب من خوض تمرينة أمام منتخب شباب القاهرة، قائلا:" لعبنا على ستاد السكة الحديد أمام نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة وبعض أولياء الأمور وراعينا العادات والتقاليد المصرية فى التقسيمة ولم تشهد أى تجاوزات ، فاللاعبات محترمات للغاية وكذلك لاعبى منتخب شباب القاهرة محترمين وعلى خلق عالى".

أضاف أنه لا يعلم سبب الهجوم على المنتخب بعد تداول بعض الصور للتقسيمة على السوشيال ميديا، قائلا: " الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يدعم منتخب النسائية ويطالب بتطويره ، ونحن نتمنى من الجماهير والاعلام دعمنا ومساندتنا بدلا من الانسياق وراء السوشيال ميديا وبعض المغرضين وأصحاب النفوس الضعيفة".

ويستعد منتخب الكرة النسائية لخوض البطولة العربية بالقاهرة، ثم مواجهة تونس فى تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.