شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل 2 / 2 أمام الإنتاج الحربى في الدورى.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق بيراميدز نتائجه المهزوزة وتعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 9 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 70 بينما سجل دودو الجباس هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 30 ثم تعادل للفريق السماوى الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يستمر الإنتاج الحربى فى احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة .

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي،الدفاع: طارق طه – أحمد أيمن منصور – أحمد سامي – عمر جابر،الوسط: أحمد توفيق – إريك تراور،أمامهما: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إسلام عيسى،الهجوم: دودو الجباس.

بينما يبدأ الإنتاج الحربي اللقاء بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد يحيى،خط الدفاع: علاء سلامة، معاذ الحناوي، محمد الشبيني، محمد طارق ابو العز،خط الوسط: محمد سوستة، إبراهيم عبد الخالق، غنام محمد، مصطفى جابر،خط الهجوم : مصطفى البدري و ممادوا انياس.