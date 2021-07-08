شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلى والمقاولون العرب فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنطلقت منذ قليل مباراة الاهلى والمقاولون العرب بملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .وجاء تشكيل الاهلى للمباراة كالتالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :
حراسة المرمى: حسن شاهين
خط الدفاع: أمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي
خط الوسط: محمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي
خط الهجوم: لويس إدواردو - محمد حمدي زكي
وكان الأهلي حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.