شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلى والمقاولون العرب فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنطلقت منذ قليل مباراة الاهلى والمقاولون العرب بملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل الاهلى للمباراة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: أمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي

خط الوسط: محمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي

خط الهجوم: لويس إدواردو - محمد حمدي زكي

وكان الأهلي حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.