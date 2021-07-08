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انطلاق مباراة الاهلى والمقاولون العرب فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أنطلقت منذ قليل مباراة الاهلى والمقاولون العرب بملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل الاهلى للمباراة كالتالى:
 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :
 

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: أمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي

خط الوسط: محمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي

خط الهجوم: لويس إدواردو - محمد حمدي زكي

وكان الأهلي حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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