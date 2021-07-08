شكرا لقرائتكم خبر عن رأسية وادى تتعادل لبيراميدز فى شباك الإنتاج الحربى.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمود وادى مهاجم بيراميدز هدف التعادل لفريقه في شباك الإنتاج الحربي في الدقيقة 84 من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وانفرد إنياس بمرممى شريف إكرامى حارس بيراميدز في الدقيقة من عمر المباراة ولكنه سدد الكرة بغرابة شديدة على يمين حارس الفريق السماوى.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي،الدفاع: طارق طه – أحمد أيمن منصور – أحمد سامي – عمر جابر،الوسط: أحمد توفيق – إريك تراور،أمامهما: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إسلام عيسى،الهجوم: دودو الجباس.

بينما يبدأ الإنتاج الحربي اللقاء بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد يحيى،خط الدفاع: علاء سلامة، معاذ الحناوي، محمد الشبيني، محمد طارق ابو العز،خط الوسط: محمد سوستة، إبراهيم عبد الخالق، غنام محمد، مصطفى جابر،خط الهجوم : مصطفى البدري و ممادوا انياس.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين ، فيما يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة .