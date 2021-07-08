المنتخب الاولمبى يختتم تدريباته المفتوحة ويدخل معسكرا مغلقا غدا

القاهرة - سامية سيد - اختتم اليوم منتخب مصر الاولمبي، تدريباته بمعسكره المفتوح، ويدخل مساء غد الجمعة معسكرا مغلقا حتي موعد السفر إلى اليابان للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى، علي أن الأمور تسير وفق المخطط له في برنامج الاعداد المعد سلفا.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، ثم الأرجنتين يوم 25 وأستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

واختار شوقى غريب 22 لاعبا للأولمبياد هم ، في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد، والدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر، والهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.