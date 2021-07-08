شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدرى يضيف الهدف الثانى للإنتاج في شباك بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مصطفى البدرى لاعب الإنتاج الحربي الهدف الثانى لفريقه في شباك بيراميدز في الدقيقة 73 من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما على ستاد الأهلى والسلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي،الدفاع: طارق طه – أحمد أيمن منصور – أحمد سامي – عمر جابر،الوسط: أحمد توفيق – إريك تراور،أمامهما: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إسلام عيسى،الهجوم: دودو الجباس.

بينما بدأ الإنتاج الحربي اللقاء بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد يحيى،خط الدفاع: علاء سلامة، معاذ الحناوي، محمد الشبيني، محمد طارق ابو العز،خط الوسط: محمد سوستة، إبراهيم عبد الخالق، غنام محمد، مصطفى جابر،خط الهجوم : مصطفى البدري و ممادوا انياس.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين ، فيما يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة .