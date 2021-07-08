شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى زكى ولويس إدوارد يقودان هجوم المقاولون أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل ذئاب الجبل الذي يستعد لمواجهة النادي الأهلي، في تمام التاسعة مساءً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الدولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:"حسن شاهين في حراسة المرمى ، أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، محمد رزق، محمد مجلي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، حمدي زكي، لويس إدوارد.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

كما أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تشكيل الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.