مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب في بث مباشر بالدوري المصري اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ26 ببطولة الدوري المصري، في إحدى مباريات اليوم الخميس 8 يوليو 2021.

يحل الاهلي ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب على ملعب بتروسبورت بالقاهرة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل تقليص الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الزمالك المتصدر.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والمقاولون العرب في تمام 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت 1 ويتولى مهمة التعليق عليها كل من المعلق الرياضي “أحمد شوبير ومؤمن حسن”.

يدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز لتقليص فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

على الجانب الآخر يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة حصدهم من 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

يعود تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين في الدوري المصري الى 75 مباراة منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، فاز الاهلى في 53 مباراة مقابل 7 للمقاولون وسيطر التعادل على 15 مباراة كان أخرها بنتيجة 1-1 في الدور الأول موسم 2010-11 عندما تقدم محمد صلاح للمقاولون وتعادل أحمد شكري للأهلي.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري موسم 2020-21 بالجولة التاسعة قد انتهي بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أفيم بينهم يوم 21 يناير 2021 على ستاد القاهرة الدولي.

المقاولون العرب – الاهلي

الدوري المصري – الجولة 26

ستاد بتروسبورت

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تشكيلة الاهلي اليوم |

محمد الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – أليو ديانج – حسين الشحات – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشه – محمد شريف – طاهر محمد.

تشكيلة المقاولون اليوم |

محمود حسن – حسن الشامي – فاروق كابور – محمد سمير – أمير عبيد – محمد مجلي – محمد رزق – عبدالله ياسين – أحمد الشيمي – لويس هينستروزا – محمد حمدي.