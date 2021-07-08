الامارات | لماذا حصل برشلونة على 2.6 مليوني يورو من الاتحاد الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حصل برشلونة على 2.6 مليوني يورو من الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على حصول نادي برشلونة على مبلغ 2.6 مليوني يورو من الاتحاد الأوروبي للعبة. وقالت إن السبب في ذلك يعود إلى المشاركة المهمة للاعبي النادي، بالذات الذين يمثلون منتخب إسبانيا خلال نهائيات كأس أوروبا الحالية (يورو 2020)، حيث ظهر جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وإريك غارسيا وبيدري، إلى جانب نجم منتخب الدنمارك مارت برايثوايت.

واستفاد برشلونة بشكل كبير مقارنة بباقي الاندية، كون لاعبيه وصلوا إلى نصف النهائي، حيث خسرت إسبانيا على يد إيطاليا، بينما ودعت الدنمارك أمام إنجلترا، وبهذا انتهت مشاركة لاعبي النادي الكاتالوني في البطولة الأوروبية الحالية.

وكشفت الصحيفة أن الاتفاق بين جمعية الاندية الأوروبية (ECA) والاتحاد الأوروبي (يويفا) ينص على أن كل ناد يحق له الحصول على 9 آلاف يورو في كل يوم نظير مشاركة لاعبه في النهائيات القارية، ويزيد المبلغ أن ينقص بمدى استمرار اللاعب في البطول، إذ شارك أيضا عن برشلونة الفرنسيون عثمان ديمبلي ولانغليه وغريزمان مع منتخب فرنسا، وكذلك الهولندي دي يونغ وممفيس ديباي، لكنهم ودعوا مبكرا. ولا يسري هذا القانون إلا على اللاعبين الذين وقعوا على عقود مع أنديتهم، قبل تاريخ يوليو 2019.

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