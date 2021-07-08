كيف رد نادي المقاولون على شائعات تفويت مباراة اليوم للأهلى؟

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة برباعية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب سعى ذئاب الجبل لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..



بدوره، أعرب المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن استيائه الشديد من الحديث المثار عبر السوشيال ميديا، بشأن تفويت المقاولون المباراة للنادي الأهلي، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الدوري العام.

وقال عادل في تصريحات لموقع "اليوم السابع": هذا كلام فارغ ولا يصح أن يتم الحديث عن نادي بحجم وتاريخ المقاولون العرب بهذا الشكل، نحن ليس أمامنا رفاهية فقدان نقطة واحدة حتى نفوت المباراة للأهلي".

وأضاف: ضاعفت مكافآت الفوز لتصل إلى 50 ألف جنيه لكل لاعب، هذا دليل على أهمية اللقاء.. ماذا نفعل أكثر من ذلك حتى ننتهي من هذه الشائعات السخفية .. نرغب في الفوز على الأهلي لأننا نادً كبير ويلعب للفوز دائماً خاصة بعد خسارتنا الأخيرة أمام الطلائع ووضعنا المتأزم في الجدول".

وواصل عضو مجلس إدارة المقاولون: فوزنا على الأهلي من قبل بوجود عماد النحاس أين كان دعاة التفويت وقتها، فريقنا في معسكر مغلق منذ ثلاثة أيام وكل تركيزهم على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، ولا يصح أن يكون الحديث عن المقاولون والأهلي بحجمهما وتاريخهما في الكرة المصرية بهذا الشكل.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.